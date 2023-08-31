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Dünya

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Gabon'da anayasal düzene dönülmesi çağrısı yaptı

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) Gabon'daki darbenin ardından, ülkede derhal anayasal düzene dönülmesi çağrısında bulundu.

Fatma Esma Arslan  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Gabon'da anayasal düzene dönülmesi çağrısı yaptı

Dakar

ECCAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Gabon'da gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Gabon'da anayasal düzene hızlı şekilde dönülmesi çağrısı yapılırken siyasi çatışmaları çözmek amacıyla güç kullanılması da kınandı.

Gabon'da dün ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

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