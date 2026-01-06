Dolar
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Toudera, üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, resmi olmayan sonuçlara göre üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Toudera, üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi

İstanbul

Ulusal Seçim Kurulunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Touadera, 28 Aralık'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 76,15'ini aldı.

Touadera, böylece ülkede üçüncü kez cumhurbaşkanı oldu.

Sonuçların onaylanması veya itirazların karara bağlanması, 20 Ocak'a kadar sürecek.

İlk olarak 2016'da cumhurbaşkanı seçilen Touadera, 2020'deki seçimlerde de ilk turda oyların yüzde 53,16'sını alarak yeniden göreve gelmişti.

Touadera, 2023'te kabul edilen anayasa değişikliğiyle üçüncü dönem için yeniden aday olma imkanını elde etmişti.

