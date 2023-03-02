Ohio'daki tren kazasıyla ilgili, demir yolu firmasının CEO'su ABD Senatosunda ifade verecek
ABD'nin Ohio eyaletinde, çevresel felakete yol açan tren kazasıyla ilgili, demir yolu firması Norfolk Southern'in CEO'su Alan Shaw'ın Senato'do ifade vereceği bildirildi.
New York
Norfolk Southern basına yapılan yazılı açıklamada, East Palestine bölgesinde raydan çıkarak taşıdığı kimyasal maddelerin çevreye yayılmasından sorumlu tutulan firmanın CEO'su Shaw'ın, 9 Mart'ta Senato'nun Çevre ve Bayındırlık İşleri Komitesi huzuruna çıkarak "bildiklerini paylaşacağı" belirtildi.
Shaw'ın Komitenin karşısına gönüllü olarak çıkmayı kabul ettiği vurgulanan açıklamada, "Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun belirttiği gibi, endüstri çapında sorunlar da var ve diğer endüstri katılımcılarının da gelecekteki duruşmalara katılmasını bekliyoruz. Demir yolu endüstrisinin Doğu Filistin'den olabildiğince çok şey öğrenmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca tren kazasıyla ilgili, Ohio'daki Demokrat Senatör Sherrod Brown ve Cumhuriyetçi Senatör James David Vance, demir yolu endüstrisini düzenlemek isteyen bir yasa tasarısı hazırladığını duyurdu.
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, söz konusu tasarıyı desteklediğini, "Bu tam olarak Kongre'de görmemiz gereken türden bir teklif." sözleriyle ifade etti.
Schumer pazartesi günü, Norfolk Southern CEO'sunu Shaw'u ifadeye çağırmış, "Özellikle Norfolk Southern'ın geçen yıl 3,3 milyar dolarlık rekor bir kara ulaştıktan sonra, parayı güvenlik ve işçilerine yatırmak yerine milyarlarca dolarlık hisse alımına öncelik vermesinin nedenini duymak istiyorum." demişti.
Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza
ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı. Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.
Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı. Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.
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