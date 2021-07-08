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Dünya

Ocean Viking gemisi kurtardığı göçmenlerin tahliyesi için günlerdir Avrupa’dan liman çağrısına yanıt bekliyor

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz’e ait Ocean Vikings gemisinin, Akdeniz’de kurtardığı 572 düzensiz göçmenle güvenli liman bekleyişi sürüyor.

Barış Seçkin   | 08.07.2021
Ocean Viking gemisi kurtardığı göçmenlerin tahliyesi için günlerdir Avrupa’dan liman çağrısına yanıt bekliyor

Roma

ROMA (AA) - Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz’e ait Ocean Vikings gemisinin, Akdeniz’de kurtardığı 572 düzensiz göçmenle güvenli liman bekleyişi sürüyor.

Ocean Viking gemisi, Akdeniz’de 1 Temmuz’dan beri yürüttüğü operasyonlarda kurtardığı 572 kişinin güvenli limana tahliyesi için bölgeye en yakın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler olan İtalya ve Malta'ya yaptığı çağrılara halen olumlu yanıt alamadı.

SOS Akdeniz’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gemideki zor duruma dikkat çekilerek, "572 kişiyi karaya çıkarmak için halen bize verilmiş güvenli bir liman yok. Durum her geçen saat daha da kötüye gidiyor. Sağlık ekibimiz psikolojik vakaların arttığını bildiriyor. Yaz sıcağında güvertedeki tansiyon yükseliyor." ifadeleri kullanıldı.

STK, ayrıca yaptığı açıklamada da akut psikolojik sıkıntı içindeki göçmen bir erkeğin dün akşam saatlerinde denize atladığını bildirdi.

SOS Akdeniz'in açıklamasında, psikolojik sıkıntılara ek olarak gemidekiler için gıda sıkıntısının başlamak üzere olduğuna dikkat çekilerek, "24 saatlik gıda stokumuz var. Cumartesiden itibaren hayatta kalanların ihtiyaçlarını karşılayamayacağız." denildi.

SOS Akdeniz'in şu ana dek 5 kez güvenli liman çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Avrupa ülkelerine denizde kurtarılan insanlara hızlı bir şekilde güvenli liman temin edilmesinin sadece ahlaki bir yükümlülük olmadığı aynı zamanda yasal bir görev olduğu hatırlatıldı.

- Orta Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bahar ve yaz aylarında, deniz ve hava koşullarının iyi seyretmesi sebebiyle söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Söz konusu bölgede, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinin kurtarma operasyonu yapmaması sebebiyle son birkaç yıldır Avrupalı STK'ler arama-kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

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