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Dünya

Norveç, uluslararası donörlere UNRWA ile işbirliğini başlatma çağrısında bulundu

Norveç, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) finansal olarak desteklemek için uluslararası donörlere, UNRWA ile işbirliğini başlatma çağrısında bulundu.

Muhammet Nazım Taşcı  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Norveç, uluslararası donörlere UNRWA ile işbirliğini başlatma çağrısında bulundu

İstanbul

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Japonya ve İsveç'in UNRWA'yı yeniden finansal olarak destekleme kararlarından mutluluk duyduğunu belirtti.

UNRWA'yı finansal olarak desteklemek için uluslararası donörlere, kurumla işbirliğini başlatma çağrısında bulunan Eide, Bağımsız İnceleme Grubunun raporunu da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Gazze'deki durumun yıkıcı olduğuna işaret eden Eide, nüfusun açlık çektiğini, UNRWA'nın varlığının diğer insani yardım örgütlerinin Gazze'deki çabaları için de önem taşıdığını kaydetti.

Bağımsız İnceleme Grubu, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulayıp uygulamadığına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya yönelik raporu 22 Nisan'da yayımlamış, İsrail'in, UNRWA personeline yönelik iddialarına ilişkin hala kanıt sunmadığını, Ajansın tarafsızlık ilkesini uygulamak için önemli mekanizma ve süreçleri olduğunu bildirmişti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu ve 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına" ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

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