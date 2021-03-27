Milli maç için ilk 11'ler belli oldu

Andalucia
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: La Roselada
Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)
Norveç: Rune Jarstein, Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, Erling Haaland, Alexander Sörloth
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak YılmazAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.