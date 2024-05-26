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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Norveç, Filistin Başbakanı Mustafa'ya Filistin'in tanınmasına ilişkin belgeler teslim etti

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa'ya Filistin Devleti'nin tanınmasını sembolize eden diplomatik belgeler verdi.

Irmak Akcan  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Norveç, Filistin Başbakanı Mustafa'ya Filistin'in tanınmasına ilişkin belgeler teslim etti

Brüksel

Espen Barth Eide, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

Görüşmede Norveç Dışişleri Bakanı, Filistin Başbakanı'na, Norveç'in Filistin Devleti'nin tanınmasını sembolize eden diplomatik belgeleri teslim etti.

Mustafa, yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti'nin tanınması bizim için çok şey ifade ediyor. Bu, Filistin halkı için yapılabilecek en önemli şeydir." dedi.

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.

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