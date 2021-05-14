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Dünya

Nijerya'da Ramazan ve Kurban Bayramı kutlamaları 'Hawan Daushe' 600 yıldır sürüyor

Batı Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya, 600 yıldır at biniciliğiyle kutlanan Ramazan ve Kurban Bayramı geleneği "Hawan Daushe"yi devam ettiriyor.

Adam Abu-bashal   | 14.05.2021
Nijerya'da Ramazan ve Kurban Bayramı kutlamaları 'Hawan Daushe' 600 yıldır sürüyor Fotoğraf: Adam Abu-bashal/AA

Abuja

Hausa dilinde at biniciliği anlamına gelen "Hawan Daushe" geleneği ülkenin kuzeyindeki Hausa bölgesindeki Kano, Katsina, Sokoto, Zazzau, Bauchi, Katsina ve Bida'da sürüyor.

Kutlamada atlara takılan süsler ile kralın, bölge şefleri ve at binenlerin giyim kuşamı oldukça renkli görüntüler oluşturuyor. Ayrıca, geleneksel dansçı, davulcu, müzisyen ve dublörlerin performansı kutlamaya farklı bir heyecan katıyor.

Bauchi bölge şeflerinden Dujima Bashar Lame, AA muhabirine "Hawan Daushe" kutlamalarını anlattı.

Lame, Hawan Daushe gösterisinin 600 yıldan fazla süredir Hausa kabilesi topraklarında icra edildiğini; bunun, emirliklerin gücünü göstermek amacıyla yapıldığını söyledi.

Emirliklerin o dönemde çeşitli savaşlara katıldığını anlatan Lame, "Hawan Daushe, o dönemde (600 yıl öncesi) savaşa gitmeden önce emirlik askerlerin gücü ve becerileri göstermenin yolu olarak kullanılıyor. Böylece bölge halkına cesaret veriliyor ve düşmanları sindiriliyor." dedi.

14. yüzyılda bayram geleneği haline geldi

Lame, Hawan Daushe'nin bayram geleneği haline gelmesinin, 14. yüzyılın sonlarında Kano Kralı Sarki Muhammadu Babba Rumfa döneminde olduğunu kaydetti.

Sarki Muhammadu Babba Rumfa'nın bu gelenekle hem askerlerin gücünü hem de toprakların zenginliğini gösterdiğini dile getiren Lame, "Aynı zamanda kral, bunu halkın bayramlarını kutlamak için bir fırsat olarak kullanıyor. Ayrıca bölge şefleri bu fırsatı kullanarak kralın bayramını kutluyor ve selam veriyor." ifadelerini kullandı.

Festivale "Hawan sallah" ile başlanır

Lame, festivalin genelde en az iki gün sürdüğünü ancak bunun eyaletten eyalete değiştiğini söyledi.

Festivalin halk arasında bilinen "Hawan sallah" ile başlatıldığını anlatan Lame, "Kral, bölge şefleri ile bayram namazında sonra şehrin sokaklarında gezerek halkın bayramını kutlar." diye konuştu.

Lame, ertesi gün ise "Hawan Bariki" gösterisiyle bölge şeflerinin de atlarla mahalleleri gezdikten sonra saraya gelerek kralın bayramını kutladığını söyledi.

Hausa topraklarında bu geleneğin korunduğunu belirten Lame, bugün iki günlük kutlamanın dışında Hawan Sarki ve Baddan Daki gibi kutlamalarla festivalin 7 güne kadar sürebildiğini ifade etti.

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