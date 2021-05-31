Euro
10.46
Dolar
8.57
BIST 100
1,422.06
Altın
1,905.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin bir medreseye düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı.

Adam Abu-bashal   | 31.05.2021
Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Abuja

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu A. Abiodun, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesine motosikletle gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Abiodun, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca medrese öğrencinin kaçırıldığını bildirdi.

Kaçırılan öğrenci sayısının şu anda belli olmadığını aktaran Abiodun, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Abiodun, öğrencilerin zarar görmeden kurtarılacağını ifade ederek, halka sükunet çağrısında bulundu.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda 100'den fazla öğrencinin kaçırıldığı öne sürüldü.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Ülkede en son 20 Nisan'da silahlı kişilerin Kaduna eyaletindeki Green Field Özel Üniversitesinde düzenlediği saldırıda 16 öğrenci kaçırmıştı.

Nijerya okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca'dan, 'İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz' mesajı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı
İkinci doz aşılarını da yaptıranlar 4 Haziran'dan itibaren KKTC'ye karantinasız girebilecek

Benzer haberler

Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti