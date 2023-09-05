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Dünya

Nijer'de geçiş hükümetinin başbakanı Zeine: ECOWAS ile birkaç gün içinde anlaşabiliriz

Nijer'de geçiş hükümetinin başbakanı Lamine Zeine, birkaç gün içinde Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile anlaşmaya varabileceklerini söyledi.

Fatma Esma Arslan  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Nijer'de geçiş hükümetinin başbakanı Zeine: ECOWAS ile birkaç gün içinde anlaşabiliriz Fotoğraf: Balima Boureima/AA

Dakar

Başbakan Zeine, başkent Niamey'de basın toplantısı düzenledi.

Nijer'de konuşlu Fransız askerlerinin ülkede "yasa dışı konumda" bulunduğuna dikkati çeken Zeine, Nijer'deki askeri yönetimin, Fransız askerlerinin ülkedeki varlığına izin veren anlaşmaları çoktan feshettiğini anımsattı.

Başbakan Zeine, Fransız askerlerinin hızlı bir şekilde geri çekilmelerini sağlamak için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Bizi ilgilendiren, mümkünse, çok şey paylaştığımız bir ülkeyle (Fransa) işbirliğini sürdürmektir." ifadesini kullandı.

"İstenmeyen kişi" ilan edildiği halde ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin durumuna ilişkin de konuşan Zeine, Itte'nin bir diplomata uygun şekilde davranmadığını dile getirdi.

Zeine, Büyükelçi Itte'nin bir an evvel ülkeden ayrılması gerektiğini yineledi.

ECOWAS'ın Nijer'e düzenleyeceği olası askeri müdahaleye ilişkin Zeine, "ECOWAS ile görüşmeleri durdurmadık, süreç devam ediyor. Birkaç gün içinde anlaşmaya varacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zeine buna karşın her an bir saldırı olacakmış gibi de hazırlıklı olduklarını sözlerine ekledi.

Fransa'nın Nijer'deki askeri varlığı

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında "Niamey 101" isminde bir askeri üssü bulunuyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Askeri yönetim, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat vermiş ancak Itte ülkeden ayrılmamıştı.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve polis güçleri tarafından sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Itte hala Nijer topraklarında bulunuyor.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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