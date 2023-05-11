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Dünya

New York'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek yardımı yapıldı

New York’un Queens bölgesindeki bazı yerel restoranlar ve kiliseler, Northwell Health ve Ponce Bank'ın yardımıyla, New York’ta kısıtlı imkanlarla yaşarken bir yandan da beslenme sorunu ile mücadele eden ABD’li bireylere günlük yemek dağıtımı yapıyor.

11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
New York'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek yardımı yapıldı Fotoğraf: Selçuk Acar / AA

New York

Feeding America'nın Gıda Güvensizliği Raporuna göre, ABD’nin 50 eyaleti ve D.C. içerisindeki 143 ilçe ve 436 kongre bölgesinin tamamında insanlar gıda güvensizliği yaşıyor.

New York’un Queens bölgesindeki bazı yerel restoranlar ve kiliseler, Northwell Health ve Ponce Bank'ın yardımıyla, New York’ta kısıtlı imkanlarla yaşarken bir yandan da beslenme sorunu ile mücadele eden ABD’li bireylere günlük yemek dağıtımı yapıyor.

İhtiyaç sahipleri yemek dağıtımından faydalanabilmek için geceden sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu.

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