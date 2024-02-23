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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

New York'ta göstericiler Gazze için Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi binasına yürüdü

ABD'nin New York kentinde göstericiler, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) genel merkezine yürüyerek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ABD'nin İsrail'e sağladığı finansal desteği protesto etti.

Zeynep Katre Oran  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
New York'ta göstericiler Gazze için Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi binasına yürüdü Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Ankara
New York Times'ın haberine göre, üzerlerinde "Ateşkes Hemen" yazan siyah tişörtler giyen ve ellerinde "Soykırımı finanse etmeyi durdurun" yazılı pankartlar taşıyan binlerce kişi, Manhattan'daki AIPAC binasının önünde toplandı.

Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi. Göstericiler, İsrail'e ABD'nin mali destek vermesini ve AIPAC'ın desteğini de protesto etti.

Protestolarda aynı zamanda AIPAC'tan yüklü miktarda bağış alan senatörler Chuck Schumer ve Kirsten Gillibrand'a da tepki gösterildi. AIPAC tarafından desteklendiği bilinen iki senatör, bu ay Senato'dan geçen İsrail'e 14 milyar dolar değerindeki "güvenlik yardım" paketini savunuyordu.

Göstericiler ile New York polisi arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, yaklaşık bir düzine protestocu gözaltına alındı.

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