New York'ta göstericiler Gazze için Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi binasına yürüdü
ABD'nin New York kentinde göstericiler, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) genel merkezine yürüyerek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ABD'nin İsrail'e sağladığı finansal desteği protesto etti.
Ankara
Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi. Göstericiler, İsrail'e ABD'nin mali destek vermesini ve AIPAC'ın desteğini de protesto etti.
Protestolarda aynı zamanda AIPAC'tan yüklü miktarda bağış alan senatörler Chuck Schumer ve Kirsten Gillibrand'a da tepki gösterildi. AIPAC tarafından desteklendiği bilinen iki senatör, bu ay Senato'dan geçen İsrail'e 14 milyar dolar değerindeki "güvenlik yardım" paketini savunuyordu.
Göstericiler ile New York polisi arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, yaklaşık bir düzine protestocu gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.