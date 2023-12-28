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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

New York'ta Gazze'de öldürülen çocuklar için sessiz protesto düzenlendi

ABD'nin New York şehrinde Filistin ile dayanışma için bir araya gelen binlerce protestocu kefenli bebek maketleriyle sessiz yürüyüş düzenledi.

Saadet Firdevs Aparı  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
New York'ta Gazze'de öldürülen çocuklar için sessiz protesto düzenlendi

Ankara

Ellerinde kefenli bebek maketi taşıyan göstericiler, Times Meydanı ve Bryant Park arasında kalan 6. Cadde boyunca yürüdü.

Filistin'e destek için toplanan binlerce gösterici, "Ateşkes, şimdi!" yazılı pankartlarla gerçekleştirdikleri yürüyüşlerini sessiz şekilde tamamladı.

28.12.2023

New York'ta protestocular Gazzeli çocuklar için sessiz gösteri düzenledi

ABD'nin New York şehrinde Filistin ile dayanışma için bir araya gelen binlerce protestocu kefenli bebek maketleriyle sessiz yürüyüş düzenledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 315 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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