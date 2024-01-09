Dolar
29.92
Euro
32.75
Altın
2,029.65
ETH/USDT
2,264.30
BTC/USDT
46,853.00
BIST 100
7,736.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı

Aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

Hakan Çopur  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
New York'ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı

Washington

ABD'nin New York kentindeki bir sinagogun altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğunu ortaya çıkaran polis, mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog, polis baskınına uğradı.

Baskında, sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümleri dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
İzmir'de bir yolcu vapuru karaya çarptı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

New York'ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı

New York'ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı

Rusya: ABD, Ukraynalıların hayatı pahasına dünyada lider olma hedefine ulaşmaya çalışıyor

ABD'de Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı

ABD, Irak'taki askerlerini geri çekmeyi planlamadığını açıkladı

ABD, Irak'taki askerlerini geri çekmeyi planlamadığını açıkladı
Irak'ta "koalisyon güçlerinin varlığı" cep telefonlarına gönderilen mesajla vatandaşlara soruldu

Irak'ta "koalisyon güçlerinin varlığı" cep telefonlarına gönderilen mesajla vatandaşlara soruldu
Blinken, BM koordinatörüyle Gazze'nin kuzeyine insani yardımın kolaylaştırılmasını görüştü

Blinken, BM koordinatörüyle Gazze'nin kuzeyine insani yardımın kolaylaştırılmasını görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet