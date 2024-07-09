Dolar
32.77
Euro
35.48
Altın
2,363.61
ETH/USDT
3,080.00
BTC/USDT
57,533.00
BIST 100
10,864.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'ta aşırı sıcak nedeniyle metal köprünün mekanizması bozuldu

ABD’nin New York kentinde Bronx ile Manhattan’ı birbirine bağlayan Harlem nehri üzerindeki açılır kapanır köprünün, aşırı sıcaklar nedeniyle açık vaziyette kilitli kaldığı belirtildi.

Islam Doğru  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
New York'ta aşırı sıcak nedeniyle metal köprünün mekanizması bozuldu Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 3. Cadde Köprüsü’nün çelik unsurlarının sıcak nedeniyle genişlediği ve açık haldeyken kilitleme mekanizmasının sıkışıp kaldığı aktarıldı.

Köprü araç trafiğine kapatılırken, video görüntülerinde itfaiye botlarının, çeliği soğutmak amacıyla nehirden köprüye su püskürttüğü görüldü.

New York şehri, 35 derece sıcaklık ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

1898 yılında açılır kapanır yapıda inşa edilen köprü tek şeritli olarak araç trafiğinde kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız
Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
Terör örgütü DHKP/C'nin saha yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz yapılacak

Benzer haberler

New York'ta aşırı sıcak nedeniyle metal köprünün mekanizması bozuldu

New York'ta aşırı sıcak nedeniyle metal köprünün mekanizması bozuldu

ABD'de 4 eyalette yapılan ön seçimlerin sonuçları belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet