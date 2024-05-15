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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

New York Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek protestosu

ABD'nin New York eyaletinde, ülkenin prestijli üniversiteleri arasında yer alan New York Üniversitesinin (NYU) mezuniyet töreninde, Filistin'e destek protestosu yapıldı.

Mücahit Oktay  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
New York Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek protestosu Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

NYU'nun Bronx kentindeki Yankee Stadyumu'nda düzenlediği mezuniyet töreninde Filistin destekçisi öğrenciler, taktıkları kefiye ve taşıdıkları dövizlerle okul yönetiminin İsrail'e yardımda bulunan şirketlerle ticari bağlarını sonlandırmamasını protesto etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende, stadyumun dışında toplanan öğrenciler, Filistin lehine uzun süre slogan attı.

Öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesinde sorumluluğu olduğunu düşündüğü okul yönetimine tepkilerini gösterdi.

Ellerini kırmızıya boyayan öğrenciler, Filistin direnişinin sembolü olan kefiye ile poz verdi.

Törende NYU Rektörü Linda G. Mills'in konuşması sırasında birçok öğrenci, tören alanını terk etti.

Mezuniyetin sembolü olan üniversite meşalesini taşıyan kız öğrenci, meşaleyi tutuştururken cebinden küçük bir Filistin bayrağı çıkararak salladı.

Fakültedeki tören de protestolarla bölünmüştü

Öte yandan, NYU Küresel Halk Sağlığı Fakültesi'nin dün düzenlenen diploma töreni de, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin protestolarına sahne olmuş, öğrenciler, okul yönetiminin İsrail'in suçlarına ortak olmasını kınayan pankartlar açmıştı.

Diplomasını almak üzere ismi okunan öğrenciler, sahneden "NYU soykırımı fonluyor", "İsrail bombalıyor, NYU ödüyor", "Gazze'de 221 gündür soykırım yapılıyor" ve "Filistin için halk sağlığı" yazan dövizlerle geçiş yapmıştı.

ABD'deki yüksek öğretim kurumlarında, yaz tatiline girildiği dönemde, birçok üniversite kampüsü veya büyük spor komplekslerinde yapılan mezuniyet törenleri, Filistin lehine benzer protestolara sahne oluyor.

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