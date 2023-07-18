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Dünya

Netanyahu, Biden'a Yahudi yerleşim birimlerinde inşaatı durdurma sözü vermediğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerindeki inşaatların yıl sonuna kadar durdurulması yönünde söz vermediğini söyledi.

Ammar El Khalfi, Çağrı Koşak, Tuğçenur Akgün  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Netanyahu, Biden'a Yahudi yerleşim birimlerinde inşaatı durdurma sözü vermediğini açıkladı

İstanbul/New York

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Netanyahu'nun böyle bir vaatte bulunmadığı vurgulanarak, "Haberlerin aksine yerleşim yerlerinde inşaatlar durmadı ve durmayacak." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray, görüşmeyle ilgili detay vermedi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın, dün, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ABD'ye davet ettiği yönündeki İsrail tarafının yaptığı açıklamayla ilgili görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağıyla ilgili sorulara ilişkin Jean-Pierre, görüşmeye ilişkin karşılıklı olarak ekiplerin düzenlemeleri yapacağı yanıtını verdi.

Jean-Pierre, bu kapsamda şu anda paylaşacak bilgileri olmadığını söyleyerek, görüşmeyle ilgili "bilgi verme konusunda ABD tarafının çekingen davrandığıyla" ilgili yorumu da reddetti.

İki liderin, bu senenin sonuna doğru ABD'de bir araya geleceğini doğruladıklarını kaydeden Jean-Pierre, görüşmenin nerede ve nasıl olacağını düzenlemenin biraz zaman 

İsrail'in İbranice yayın yapan "Walla News" haber sitesi, Netanyahu'nun dün Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Yahudi yerleşim yerlerindeki inşaatın 2023'ün sonuna kadar durdurulması konusunda söz verdiğini iddia etmişti.

Netanyahu ile Biden, yaklaşık 4 ay aranın ardından telefonla görüşürken, yasa dışı yerleşim birimlerindeki artış ve İsrail'deki tartışmalı yargı reformu konuları ele alınmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın 22 Haziran'da yaptığı açıklamaya göre, Netanyahu hükümeti bu tarih öncesindeki 7 ay içinde Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine 13 bin konutun daha inşa edilmesine onay verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

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