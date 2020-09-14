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Dünya

Navalnıy'ın zehirlendiği, İsveç ve Fransa'daki bağımsız laboratuvarlarca teyit edildi

Alman hükümeti, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını bildirdi.

Cüneyt Karadağ   | 14.09.2020
Navalnıy'ın zehirlendiği, İsveç ve Fransa'daki bağımsız laboratuvarlarca teyit edildi

Berlin

Almanya'da Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'dan alınan örneklere Fransa ve İsveç'teki bağımsız laboratuvarlarda toksikolojik testler yapıldığını ve Navalnıy'ın zehirlendiğinin bu laboratuvarlar tarafından teyit edildiğini kaydetti.

Bu olayın, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) ciddi bir ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Seibert, bu nedenle Alman hükümetinin Navalnıy soruşturmasındaki kanıtların analizine Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü (OPCW) de dahil ettiğini belirtti.

Seibert, bu kapsamda, OPCW'nin de Navalnıy'dan numuneler aldığını ve OPCW'nin referans laboratuvarları tarafından incelenmeleri için gerekli adımları başlattığını aktardı.

Seibert, Rusya'ya Navalnıy'ın zehirlenme olayını açıklığa kavuşturması çağrısını da yineledi.

Navalnıy'ın zehirlenmesi iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Charite Hastanesi, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan uyandırıldığını 7 Eylül'de bildirmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen Navalnıy, Kremlin yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemesi nedeniyle sık sık hapis cezasına çarptırılmıştı.

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