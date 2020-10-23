Euro
9.43
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,898.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.10.2020
NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantı düzenledi. Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini belirterek "Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar. Ümit ederim biz de bunun üzerine Almanya'nın istikşafi görüşmelerin başlaması için yürüttüğü çabalara ekleme yapabiliriz." diye konuştu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikatların iptal kararı Türkiye'nin önerisi üzerine alındı. Türkiye'nin sorunların diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik anlayışı kapsamında bu teklifi yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da 19 bin 143 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
İtalya'da artan Kovid-19 vakaları 'sıkı karantina' tartışmalarına hız kazandırdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 228 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 228 bini geçti
Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla tedbirler sıkılaştırılıyor

Benzer haberler

NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti

NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Irak ve Afganistan konuşulacak

NATO'da Türkiye-Yunanistan mekanizmasına güçlü destek

NATO Savunma Bakanları video konferans yoluyla bir araya geldi

NATO Savunma Bakanları video konferans yoluyla bir araya geldi
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı
NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz