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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı’na geldi.
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Dünya

NATO: Madrid Zirvesi yüksek öneme sahip bir toplantı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin yüksek öneme sahip bir toplantı olacağını söyledi.

Ömer Tuğrul Çam, Şenhan Bolelli   | 28.06.2022
NATO: Madrid Zirvesi yüksek öneme sahip bir toplantı

Madrid

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile 28-30 Haziran'da Madrid'de NATO Zirvesi'nin yapılacağı IFEMA Fuar Merkezi'ni gezdikten sonra basına açıklama yaptı.

İspanya'ya ev sahipliğinden ve NATO'ya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Stoltenberg, Madrid zirvesinin çok önemli tarihi bir toplantı niteliği taşıdığını belirtti.

Stoltenberg, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde, ittifakın "daha tehlikeli ve daha az öngörülebilir bir dünyada" önündeki yol haritası olacak Stratejik Konsept belgesinin kabul edileceğini söyledi.

Caydırıcılık ve güvenlik konusunda daha fazla yüksek hazırlıklı kuvvetin bulundurulacağı ciddi bir değişim üzerinde uzlaşı sağlanacağını aktaran Stoltenberg, ayrıca Rusya ile savaşan Ukrayna'ya kapsamlı destek paketi için anlaşmaya varılacağını, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini bildirdi.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının da ele alınacağını, bu konuda ilerleme sağlamak istediklerini, ayrıca NATO'nun savunmaya daha fazla yatırım yapmak istediğini kaydetti.

Sanchez: En kalabalık katılımlı zirve

İspanya Başbakanı Sanchez de Stoltenberg'e "Bu kadar zor ve karışık bir dönemdeki liderliğiniz için teşekkür ederim." diyerek, 30'u üye 44 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yer alacağı Madrid'deki zirvenin, NATO'nun tarihindeki en üst düzey ve en kalabalık katılımlı zirve olduğunu söyledi.

Türkiye'nin endişelerini henüz gidermeyen Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun da bu zirvede önemli bir yeri olduğunu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bunun için yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Sanchez, "İki önemli demokrasi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmaları İttifak'ın en büyük başarılarından biri olacaktır. Bu birleşme şimdi burada olmazsa daha sonra olacaktır." dedi.

Sanchez, 30 Haziran'a kadar sürecek zirvede NATO üyesi ülkelerin ve davetlilerin "küresel meydan okumaları tartışacağını, tehditlerin ne olduğunu, buna karşı koyacak kaynakları ve bunu ne şekilde kullanacaklarını belirleyeceklerini" ifade etti.

Rusya'ya karşı net bir tavır takınmaya devam edeceklerini dile getiren Sanchez, "Hedefimiz çok açık. Gerek NATO gerekse NATO içindeki AB üyeleri olarak birlik mesajı vereceğiz. Demokrasilerimizi birleştiren değerleri, insan haklarını, BM tarafından belirlenen kurallara bağlı uluslararası düzeni garanti etmeyi vurgulayacağız." dedi.

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