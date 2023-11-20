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Dünya

NATO, Kosova'daki askeri varlığını kalıcı olarak arttırmayı gözden geçirecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova’da son dönemde yaşanan şiddet olayları sonrasında ittifakın ülkedeki askeri varlığını kalıcı olarak artırmanın gerekip gerekmediğini değerlendirdiğini söyledi.

Eren Beksaç  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
NATO, Kosova'daki askeri varlığını kalıcı olarak arttırmayı gözden geçirecek

Priştine

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Batı Balkan turu kapsamında geldiği Kosova’nın başkenti Priştine’de, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Kosova’nın kuzeyinde son aylarda yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Şimdi durumun kontrolden çıkıp Kosova'da veya daha geniş bölgede yeni bir şiddet içeren çatışma yaratmamasını sağlamak için daha kalıcı bir artışa sahip olmamız gerekip gerekmediğini gözden geçiriyoruz. Yani evet, gereğini yapacağız. Şu anda varlığımıza ilişkin düzenlemeleri gözden geçiriyoruz ve bölgedeki NATO varlığının derhal artırılmasını zaten uygulamaya koyduk." dedi.

Kosova’nın NATO üyeliği için ön koşul olan Barış için Ortaklık programına üyeliği konusunda da konuşan Stoltenberg, kararın tüm NATO müttefikleri tarafından oy birliğiyle alınması gerektiğini ve kararın ne zaman alınacağıyla ilgili spekülasyon yapmak istemediğini belirtti.

Stoltenberg, bölgedeki istikrarın tüm tarafların şiddet yerine diplomasiyi seçmesine bağlı olduğunu kaydederek, "Kosova'daki tüm insanlar için güvenli bir ortam ve hareket özgürlüğünü sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.” diye konuştu.

NATO'nun, Kosova’nın kuzeyinde yaşanan gerilimlere karşı önlem olarak Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) kapsamındaki askeri varlıklarını 1000 askere çıkardığını aktaran Stoltenberg, bunun Kosova'da patlak veren şiddet olaylarını ne kadar ciddiye aldığının göstergesi olduğunu söyledi

Osmani ise Kosova kurumlarının ve halkının NATO'nun Kosova'da özgürlük ve barışa verdiği destekten dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Bölgedeki barışın son dönemde Sırbistan tarafından ciddi şekilde ihlal edildiğine dikkati çeken Osmani, "Sırbistan'ın sürekli devam eden bu saldırılara karşı herhangi bir önlemle karşılaşmaması, Kosova'ya saldırması ve bölgeyi yeniden istikrarsızlaştırması için yeni bir teşvik olacaktır. Bu bağlamda, Sırbistan tüm bölgemizde barış ve istikrara yönelik sürekli bir tehdit olmaya devam ettiğinden, NATO ve KFOR'un sadece Kosova'nın istikrarsızlaşmasını önlemedeki rolü hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın hedefinin NATO üyeliği olduğunu vurgulayan Osmani, Barış için Ortaklık programına ve ardından NATO'ya üye olmanın bölgede barış için bir garanti olacağını ve sürecin uzaması halinde sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

Stoltenberg, Kosova ziyareti kapsamında, Başbakan Albin Kurti ve NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu arada, Stoltenberg, Bosna Hersek ve Kosova’nın ardından Batı Balkan turu kapsamında yarın Sırbistan ve Kuzey Makedonya'ya geçerek temaslarda bulunacak.

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