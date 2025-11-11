Düşen askeri uçakta şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

NATO Genel Sekreteri Rutte'den düşen askeri uçakta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.
Ankara
Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "(Hayatını kaybeden askerlerin) hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız." ifadesini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Rutte, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.
NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone de X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesinin ardından İttifakın Türkiye'nin yanında olduğu mesajını paylaştı.
Dragone, "(Olay hakkında) daha fazla bilgi beklerken, düşüncelerimiz ve dualarımız mürettebatın aileleri, meslektaşları ve olay yerindeki cesur kurtarma ekipleriyle birlikte." ifadesini kullandı.
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı taziye mesajında başsağlığı dileyerek şunları kaydetti:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan kardeşlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Kıbrıs Türk halkı olarak, bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek için havalanan THK’ya ait askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi haberinin Kıbrıs Türk halkının yüreğini dağladığını belirtti.
Kazada yaşamını yitiren Mehmetçikler için derin üzüntü duyduklarını ifade eden Ertuğruloğlu, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türkiye’mize sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Kazakistan
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti.
İtalya
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ürdün
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Ürdün'ün bu acı olay karşısında kardeş Türkiye hükümeti ve halkıyla tam bir duruş ve dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
Pakistan
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.
"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.
Afganistan
Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığı, X'ten yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin başsağlığı ve taziyelerini iletti.
Açıklamada, kaza nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kardeş Türkiye hükümetine ve halkına, ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Katar
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.
Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı mesajı gönderdi." ifadelerine yer verildi.
Estonya ve Litvanya
Estonya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Estonya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağının ardından Türkiye'ye en içten taziyelerini iletiyor." sözlerine yer verdi.
Hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Estonya, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da aynı platformdaki paylaşımında, "Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.
Litvanya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, "Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz." sözlerine yer verdi.
Romanya
Romanya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Romanya'nın Türkiye ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en içten taziye mesajını sunduğu belirtilen açıklamada, "Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız." denildi.
Kosova
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiğini belirtti.
Türk halkına ve hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Osmani, "Kosova, bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye'nin yanında." ifadesini kullandı.
Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı
Temsilcilikler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarla, taziyelerini iletti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın kazasından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düştüğü haberinin derin üzüntü ile öğrenildiği aktarılarak, "Japonya, yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesine yer verildi.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Gürcistan ile Azerbaycan arasında bir Türk askeri uçağının düştüğüne dair yapılan açıklamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu elim olay karşısında Türkiye ile dayanışma içindeyim." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince paylaşılan mesajda, Türk askerlerinin şehit olduğu haberinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince kaza haberinden dolayı derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye'ye ait uçağın düşmesi ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili trajik olay dolayısıyla samimi taziyelerini sunduğunu bildirdi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da "Gürcistan’da bir Türk askeri uçağının trajik şekilde düştüğünü az önce büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç askerler Azerbaycan’dan dönüyorlardı. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal de "Başın sağ olsun Türkiye! Elim kazada şehit olanlara Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Türk halkına içten taziyelerimi sunuyor, sabır ve metanet diliyorum. Acınız, acımızdır." ifadelerine yer verdi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da TSK'ya ait kargo uçağının trajik şekilde düştüğü haberini derin üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, elim kazada hayatını kaybeden askeri personelin ailelerine ve tüm Türk halkına en içten taziyelerini sunduklarını ifade etti.
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, hayatını kaybedenlerin ailelerine, TSK'ya, Türkiye'deki yetkili makamlara ve Türk milletine taziyelerini ilettiklerini kaydetti. Elçilik, bu zor zamanlarda dayanışma içinde olduklarını ve desteklerini ifade etti.
Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği kaza nedeniyle derin üzüntü duyduklarını paylaşarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten taziye ve başsağlığı dileklerimizi sunarız. Bu zor günlerde, Kosova Cumhuriyeti, Türkiye'nin yanında durmaktadır." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic de uçak kazası nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, uçak kazası nedeniyle üzüntü duyduklarını belirterek, olaydan etkilenen ailelere taziye dileğinde bulundu ve bu zor zamanda Türk kardeşlerinin yanında olduğunu kaydetti.
İran'ın Ankara Büyükelçiliği elim hadiseyi derin üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Söz konusu hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına içtenlikle taziyelerimizi sunar, Yüce Allah’tan hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlarına sabır ve metanet dileriz." ifadelerini kullandı.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) da uçak kazasını derin üzüntüyle öğrendiklerini ve arama kurtarma çalışmalarının şu anda devam ettiğini belirterek, "Şehitlerin ruhlarına en içten dualarımızı sunuyor, ailelerine, sevdiklerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.