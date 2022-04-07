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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO dışişleri bakanları savaşın doğurduğu yeni güvenlik ortamını değerlendiriyor

Selen Temizer   | 07.04.2022
NATO dışişleri bakanları savaşın doğurduğu yeni güvenlik ortamını değerlendiriyor

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki gün süren NATO dışişleri bakanları toplantısının son oturumuna geçerken yaptığı konuşmada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e savaşı sona erdirmesi için eşi görülmemiş bir baskı uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

Oturumda Ukrayna'ya süregelen NATO yardımlarını ele alacaklarını ifade eden Stoltenberg, Rusya saldırısı riski altında bulunan ve NATO'nun ortağı diğer ülkelere sunulabilecek desteklerin değerlendirileceğini söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa'daki güvenlik ortamını derinden değiştirdiğini vurgulayarak hazirandaki Madrid zirvesinde caydırıcılık ve savunmanın yanı sıra yeni duruma uzun vadeli adaptasyonu da tartışacaklarını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri, "Bu daha tehlikeli ve rekabetçi dünyada, NATO müttefiklerini korumaya, ortaklarını desteklemeye ve değerlerini savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Oturuma basına kapalı devam edildi.

Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yanı sıra Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsveç dışişleri bakanları katılıyor.

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