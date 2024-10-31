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Narin'in cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü dava dosyasında

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 9 Eylül'de jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde çekilen keşif görüntüleri dava dosyasında yer aldı.

Aziz Aslan  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Narin'in cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüsü dava dosyasında

Diyarbakır

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu 4 sanığın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava dosyasında, Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ekipleri ve soruşturmayı yürüten 3 savcı nezaretinde Tavşantepe Mahallesi ve Eğertutmaz Deresi mevkisinde 9 Eylül'de yapılan keşif görüntüleri yer alıyor.

Görüntülerde, Bahtiyar'ın şapka ve gözlük taktığı, sağ elinde ise kelepçe bulunduğu görülüyor.

Kayda göre, Tavşantepe Mahallesi'ndeki keşif sırasında Bahtiyar, tutuklu sanık amca Salim Güran'ın aracındayken selektör yaparak kendi kullandığı araca yaklaştığını, bunun üzerine aracını durdurduğunu, iki aracın yan yana geldiğini, Narin'in cenazesini Salim Güran'dan burada aldığını belirtiyor.

Bahtiyar, keşifte Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gününe ilişkin şunları anlattı:

"(Salim Güran) Bana söylediği 'Bu şeyi kaybet'. Ceset battaniyenin içindeydi. Ön yolcu koltuğundaydı. 'Bunu eğer kaybetmezsen ailenin başına ne geleceğini biliyorsun.' dedi. Mecbur kaldım. 'Bunu kaybettikten sonra 200 bin lira para vereceğim.' dedi. Battaniyenin içinden çıkardık, çuvala birlikte koyduk. Çuval arabamın içinde vardı. Çuvalı birlikte tuttuk. Battaniyeyi yine aynı yere bıraktı. (Ön yolcu koltuğu) (Narin'in) Üzerinde çanta vardı, kıyafetleri siyahtı. Çuvala çanta ve kırmızı terlikleri koyduk. Çuvalı aşağıda bağladım. Aracımda şoför koltuğunun arkasındaki koltuğun altına bıraktım. Bana işaret etti (Eğertutmaz Deresi) Ben aşağıya doğru gittim. O artık nereye doğru gitti bilmiyorum."

Bahtiyar, Eğertutmaz Deresi mevkisinde gerçekleştirilen keşfe ilişkin görüntüye göre de, araçtaki cesedi kucağına alarak bir süre yürüdüğünü, yol boyunca cesedin kucağında olduğunu belirtti.

Yol boyunca etrafta kimsenin olmadığını, kimsenin kendisini görmediğini ifade eden Bahtiyar, sorulması üzerine yürüdüğü süre boyunca cesedi kucağından hiç düşürmediğini ifade etti.

Kayıtlarda, Bahtiyar'ın Eğertutmaz Deresi'ne yaklaştığında eliyle cesedi gömdüğü mevkiyi gösterdiği görülüyor.

Ceset kucağındayken sürünerek dere kenarına indiğini anlatan Bahtiyar'ın görüntülerde, Narin'in cenazesini dere kenarına nasıl gizlediğini anlatması yer alıyor.

Mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan çalışma da dava dosyasında

Dava dosyasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde yeni mezarlarda yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan incelemeye ilişkin görüntüler de yer aldı.

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