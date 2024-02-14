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Dünya

Myanmar'da yeni zorunlu askerlik yasasıyla her ay 5 bin kişi askere alınacak

Myanmar'da askeri yönetim, yeni yürürlüğe giren zorunlu askerlik yasası kapsamında her yıl 60 bin genç erkek ve kadının askere alınacağını duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Myanmar'da yeni zorunlu askerlik yasasıyla her ay 5 bin kişi askere alınacak

Ankara

Askeri yönetim, yeni yürürlüğe giren zorunlu askerlik uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yasa uyarınca her ay 5 bin genç erkek ve kadının askere alınacağı belirtildi.

Myanmar Askeri Hükümeti Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, BBC'ye yaptığı açıklamada, ilk grubun nisan ortasındaki geleneksel yeni yıl olarak adlandırılan Thingyan kutlamaları sonrası çağrılacağını söyledi.

Zaw Min Tun, 56 milyon nüfuslu ülkede 6,3 milyonu erkek ve 7,7 milyonu kadın olmak üzere yaklaşık 14 milyon kişinin askerlik hizmeti için kriterleri sağladığını aktardı.

Kadınların beşinci gruptan itibaren askere çağrılması bekleniyor.

Ülkede ayrıca ordudaki kıdemlilerin istifa etmelerinden ya da emekli olmalarından sonra beş yıl daha hizmet etmelerini öngören Yedek Kuvvetler Yasası da yürürlüğe girdi.

Zorunlu askerlik uygulaması getirilmişti

Ülkedeki genç kadın ve erkeklerin zorunlu askerlik yapacağı 10 Şubat'ta alınan kararla duyurulmuştu.

Yaşları 18 ila 35 olan erkeklerin ve 18 ila 27 olan kadınların en az 2 yıl askerlik yapmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmişti.

Olağanüstü durumlarda askerlik süresinin 5 yıla kadar uzatılabileceği kaydedilmiş, uygulamaya karşı gelenlerinse 5 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

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