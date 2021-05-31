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Dünya

Myanmar'da Müslümanlar demokrasi ve adalet için çok etnikli danışma komitesi oluşturdu

Myanmar'da Müslümanlar, ülkede demokrasiyi yeniden inşa etmek ve Müslümanların haklarını korumak için Myanmarlı Müslümanlar Çok Etnikli Danışma Komitesini (MMMCC) kurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 31.05.2021
Myanmar'da Müslümanlar demokrasi ve adalet için çok etnikli danışma komitesi oluşturdu

Kuala Lumpur

Sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, yanmarlı Müslümanlar Çok Etnikli Danışma Komitesinin (MMMCC) kuruluş amaçları ve faaliyet planları sıralandı.

Myanmar'da askeri yönetime karşı 16 Nisan'da kurulan Ulusal Birlik Hükümetini (NUG) MMMCC'nin desteklediğinin belirtildiği açıklamada, "Birinci amacımız, Myanmarlı Müslümanlar ve özellikle Arakanlı Müslümanlarına yönelik politikalarında NUG'den güvence almaktır." ifadesi kullanıldı.

Ülkedeki Müslüman kuruluş temsilcileri ve siyasetçilerin NUG ile temas kurmasını sağlamanın da komitenin ikinci hedefi olduğu açıklamada kaydedildi.

Komitenin bir diğer hedefinin de 1982'de Myanmar ordusu tarafından imzalanan ve ülkedeki Arakanlı Müslümanları vatandaşlık haklarından mahrum eden vatandaşlık yasasının kaldırılarak, daha kapsayıcı yeni bir vatandaşlık yasasının hazırlanmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, komitenin NUG'u meşru hükümet olarak tanıdığı ve NUG'un uluslararası camiada tanınması için her türlü destekte bulunacağı kaydedildi.

Komiteye ilişkin AA muhabirine konuşan MMMCC Sözcüsü Kyaw Soe Win, komitenin Müslümanların haklarını savunmanın yanı sıra kapsayıcı bir bünyeye sahip olacağını vurgulayarak "Müslümanlara yönelik politikalarını tanımlama ve netleştirme konularında Ulusal Birlik Hükümetine yardımcı olmayı amaçlıyoruz." dedi.

1982 vatandaşlık yasasını "Nazi kanunları" olarak tanımlayan Win, "NUG'un bu yasayı bir an önce kaldırması ve Burma'nın, yeni yönetim altında tüm vatandaşlarına eşit haklar tanıyan bir ülke olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 840 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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