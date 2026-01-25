Myanmar'da askeri darbenin ardından ilk kez yapılan genel seçimlerin son aşaması başladı
Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez düzenlenen genel seçimlerin son aşaması için halk sandık başına gitti.
Yangon
Myanmar'da 28 Aralık 2025'te başlayan genel seçimlerin son aşaması için yerel saatle 06.00'da yaklaşık 60 bölgede halk oy kullanmaya başladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Myanmar Parlamentosundaki koltukların sahiplerinin belirlendiği seçimin sonuçlarının gelecek günlerde açıklanması, ardından Parlamentonun martta toplanması ve nisanda yeni hükümetin görevini üstlenmesi bekleniyor.
Myanmar'da askeri yönetimden yapılan açıklamada, seçimlerin ilk 2 aşamasında 24 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 60'ının sandık başına gittiği ifade edildi.
Malezya, Ekim 2025'te, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkelerin Myanmar'daki seçimlere gözlemci göndermeme kararı aldığını, bu nedenle Birliğin şu an devam eden seçimleri kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ise bugün yaptığı açıklamada "Yabancı ülkeler tarafından seçimlerin kabul edilip edilmemesinden endişe duymuyoruz. İnsanların oylarını tanıyoruz. Bu şekilde olmalı." dedi.
Myanmar'da ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisinin (USDP), çatışmalar ve şiddet olaylarının gölgesinde düzenlenen seçimlerin ilk 2 aşamasında koltukların büyük çoğunluğunu kazandığı öne sürülmüştü.
Ülkedeki 330 seçim bölgesinden askeri yönetimin kontrolündeki 265'inde üç aşamada düzenlenen genel seçimlerde Alt Mecliste (Pyithu Hluttaw) her bölgeye 1 olmak üzere 330, Üst Mecliste (Amyotha Hluttaw) ise her eyalete 12 olmak üzere 168 koltuğun sahipleri belli olacak.
Myanmar Parlamentosunda Alt Mecliste 110, Üst Mecliste de 56 sandalye, askeri yönetim tarafından belirleniyor.
Her ne kadar 4 bin 800'ü aşkın adayla 57 parti seçimlere katılmak için onay alsa da sadece 6'sı seçim bölgelerinin hepsinde yarıştı. Ordu destekli USDP, en fazla sayıda aday ile seçime katıldı. Bu, partinin birçok seçim bölgesinde rakipsiz yarışacağı eleştirilerine neden oldu.
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.
İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2025 dünya raporunda Myanmar’da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydediliyor.
Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.