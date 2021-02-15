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Dünya

Myanmar'da askeri araçlar sokaklarda görüldü, ülke genelinde internet kesildi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken, ülkede internet bağlantısının kesildiği ve askeri araçların sokaklarda devriye atmaya başladığı bildirildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 15.02.2021
Myanmar'da askeri araçlar sokaklarda görüldü, ülke genelinde internet kesildi

Kuala Lumpur

Protestocu grupların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, başkent Nepido ve Yangon şehirlerinde gösterilerin yapıldığı bölgelerde tanklar ve askeri araçlar görüldü.

Yangon'da askerler, protesto yapmak isteyen kalabalığa plastik mermiyle müdahale ederken görüntülendi.

Protestoculara ait internet sitesi Myanmar Now'da yer alan haberde, askeri yönetimin gece saat 01.00'den itibaren ülke genelinde internete erişimi kestiği ifade edildi.

Haberde ayrıca askeri yönetimin sabah vakti Yangon'da çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığı bildirildi.

 Suu Çii 2 gün daha gözaltında tutulacak

Öte yandan, askeri darbeden önce gözaltına alınan ve gözaltı süresi bugün dolan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin, 17 Şubat'a kadar gözaltında kalacağı açıklandı.

Basına bir açıklama yapan Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin planlandığı üzere bugün mahkeme duruşmasına çıkmayacağını belirterek, "Bölge hakiminden aldığımız bilgiye göre gözaltı süresi 17 Şubat'a kadar sürecek." dedi.

Avukat Zaw, Suu Çii ile yüz yüze görüşme gerçekleştiremediğini, sadece video konferans yoluyla görüşebildiğini ifade etti.

Suu Çii, 1 Şubat askeri darbesinden 2 saat önce, üst düzey hükümet üyeleriyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Darbeyle yönetime el koyan Myanmar ordusundan 3 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suu Çii'nin 2 hafta daha gözaltında tutulacağı bildirilmişti.

Suu Çii'ye "ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması" yönelten askeri mahkeme, devrik lideri, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlamıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

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