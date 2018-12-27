Müslüman din görevlileri ABD'deki 'İslamofobi'yi yorumladı

ABD'de yaşayan ve bu ülkedeki İslamofobik söylem ve eylemlerden duydukları rahatsızlığı dile getiren Müslüman din görevlileri yaşadıkları tecrübeleri anlattı.

ANKARA - Muhammet İkbal Arslan

ABD'de yaşayan ve bu ülkedeki İslamofobik söylem ve eylemlerden duydukları rahatsızlığı dile getiren Müslüman din görevlilerine göre, Amerikalılar Müslümanları ve kültürlerini uzun zamandır televizyondan gördükleriyle anlamaya çalışıyor, bu kültürü yakından tanıdıklarında ise büyük sevgi duyuyor.

Türken, Ensar ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakıflarının iş birliğiyle ABD ve Kanada üniversitelerinde görevli Müslüman din görevlilerine yönelik düzenlenen "Türken Gençlik Köprüleri Projesi" kapsamında Ankara'da bulunan DePauw Üniversitesi Manevi Yaşam Merkezi Müdürü Sami Aziz ile Hamline Üniversitesi Dini ve Manevi Yaşam Programları Koordinatörü Zan Christ, ABD'deki Müslümanların durumu ve karşılaştığı zorluklar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

DePauw Üniversitesi Manevi Yaşam Merkezi Müdürü Sami Aziz, ABD'deki Müslümanların hala İslam'a uygun hayatın nasıl yaşanması gerektiğini anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

İnsanların değer ve etik anlayışına baskı yapan bir gücün reddedileceğini vurgulayan Aziz, bu yüzden ABD'li Demokratların, ABD Başkanı Donald Trump'ın başında olduğu Cumhuriyetçi Partiyi reddettiklerini, Müslümanları ise kendilerinin dostu olarak gördüklerini belirtti.

ABD'deki bir kolejde manevi yaşam programını yöneten ilk imam olma unvanına sahip Aziz, "Şu anda ABD'li Müslümanlar birçok Demokrat Partili dosta sahip. Bizler daha çok Cumhuriyetçilerden yabancı düşmanlığı ve İslamofobik davranışlar görüyoruz. Demokratlardan ise sevgi ve destek görüyoruz. Onlar arasında sorun olduğu sürece Müslümanların arası bir grupla iyi olacak ancak bu sorun bittiğinde ne olacağını bilmiyorum." diye konuştu.

Kısa süre önce ABD'nin Indiana eyaletinde yaşamaya başladığını belirten Aziz, bu bölgede çok fazla muhafazakar ve Trump destekçisi yaşadığını ve iki kez İslamofobik saldırıya maruz kaldığını dile getirdi.

Aziz, öte yandan birçok beyaz Amerikalı arkadaşı olduğuna da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Indiana'daki beyaz Amerikalılar beni çok seviyor ve her zaman evine davet ediyor. Ancak Indiana'da İslamofobi de var. Bunun sebebi, insanlar Müslümanları anlamakta çok zorlanıyor. İnsanlar Müslümanları ve kültürlerini uzun zamandır televizyondan gördükleriyle anlamaya çalışıyor. Şu anda ise bizimle buluşmak ve tanışmak istiyorlar. Onlar bizi yakından tanıdığı zaman çok seviyor. Biz güzel yemeklere ve neşeli kültüre sahibiz."

"Amerikan İslamı" diye bir kavramın henüz gelişmediğinin altını çizen Aziz, İslam'ın her yerde aynı olduğunu ve Müslüman olmayan kültürlere göre değiştirilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Aziz, İslam'ın başka kültürlere göre revize edilmesinin en çok genç kuşakların kafasını karıştırdığına vurgu yaparak, "Onlar bu durumdan kurtulmaya çalışıyor. Ben manevi bir yaşam koçu olarak dini yükümlülükleri yerine getirmede Müslüman gençlerin kendilerine daha fazla güvenmesi için çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'de korku içinde yaşıyoruz"

Hamline Üniversitesi Dini ve Manevi Yaşam Programları Koordinatörü Zan Christ ise Trump'ın seçilmesinin ardından, hayatın Müslümanlar için daha da zorlaştığını söyledi.

Başkanlık kararnamesi ile bazı Müslüman ülkelerden gelenlerin ABD'ye girmesinin yasaklandığını hatırlatan Christ, ülkede Müslüman olmayanların bile yaşam standartlarının kötüye gittiğini kaydetti.

Christ, ABD'deki Müslümanların kendilerini rahat hissetmediklerinin altını çizerek "Müslümanlar olarak ABD'de korku içinde yaşıyoruz. Öldürülmek istemiyoruz. Biz Başkan Trump'ın Müslümanlardan nefret ettiğini biliyoruz. Bu olumsuz ve sağlıklı değil." ifadelerini kullandı.

Amerika'da İslamofobinin yaygın olduğuna dikkati çeken Christ, güvenlikle ilgili kötü tecrübeleri bulunduğunu ve Müslümanların hedef alındığını belirtti.

Christ, "Bazen caddede yürümek istemiyorsunuz. Ben tesettüre uygun giyiniyorum ve insanlar bazen dalga geçiyor ve bu da beni sinirlendiriyor. Müslümanlara karşı nefret suçları da işleniyor. Bu korkutucu." yorumunu yaptı.

"Müslümanlar ilerde daha etkin olacak"

Christ, Amerikalı Müslümanların artık daha fazla siyasetçiyle temsil edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz ABD Kongresine iki Müslüman kadın siyasetçi seçtik ve iyi çalışıyorlar. Daha fazla Müslüman siyasetçinin seçilmesi Trump'ın politikalarına karşı bir umudun başlangıcı çünkü o Müslümanlara kötü davranıyor. Bunlar ileride elde edilecek daha başarılı sonuçların ilk adımları. ABD'de ilerleyen yıllarda daha fazla Müslüman, politika ve diğer alanlarda etkin olacak."

Öte yandan, ABD'deki "Amerikan İslamı" kavramının yeni bir kimlik olarak tanımlanabileceğine dikkati çeken Christ, "Bu kavram yeni oluşuyor ve Müslümanlar yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Bunun ne getireceğini ileride göreceğiz. Ben bu konsepti kabul ediyorum." diye konuştu.