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Dünya

Musk, Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesine gitti

ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi.

Mustafa Deveci  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Musk, Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesine gitti

Kudüs

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Musk'ın Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer, Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

ABD'li milyarder Musk, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi bu sabah yaptığı açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.

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