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Dünya

MÜSİAD, Cezayir'deki Türk ve Cezayirli iş insanlarına iftar verdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından başkent Cezayir’de düzenlenen iftar organizasyona 150'den fazla Türk ve Cezayirli iş insanı katıldı.

Ebu Bekir Aşkın   | 15.04.2022
MÜSİAD, Cezayir'deki Türk ve Cezayirli iş insanlarına iftar verdi Fotoğraf: Hamza Zait - AA

Cezayir

Başkent Cezayir’in batısındaki bir otelde düzenlenen organizasyona, Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab, Sanayi Bakanı Ahmed Zağdar’ın yanı sıra Girişimcilik Bakanı Yasin el-Mehdi Velid de iştirak etti.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, iftar programı sonrası AA muhabirine, programın, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından Türk ve Cezayirli iş insanlarına motivasyon verdiğini söyledi.

2000’li yıllarda Cezayir’de yalnızca 7 Türk firmasının bulunduğunu kaydeden Göktaş, bugün bu rakamın 1400’lere ulaştığını ifade etti.

Türkiye’nin Cezayir’deki birinci yabancı yatırımcı ülke konumunda olduğunu vurgulayan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk firmalarımız farklı sektörlerde birçok başarı gösteriyor. Bizim için her sektör önemli ve stratejik. Türk firmalarımızın başarısında aslında yaptıkları kaliteli ürünler, girişimci ruhları, nitelikli işleri ve verdikleri sözleri tutmaları gibi önemli nitelikleri var." 

150’den fazla Türk ve Cezayirli iş insanı iftarda bir araya geldi

MÜSİAD Cezayir Genel Sekreteri Erhan Çeçen de organizasyonla 150’den fazla Türk ve Cezayirli iş insanın bir araya geldiğini ifade etti.

MÜSİAD’ın Cezayir’de üç yıldır faaliyet gösterdiğini belirten Çeçen, "Buradaki Türk iş adamlarımıza hizmet etmeye, buradaki ticareti geliştirmeye, Türkiye’nin ihracatını daha da büyütmeye fayda sağlamaya çabalıyoruz." dedi.

DTİK Cezayir Temsilcisi Okay Tosyalı da Cezayir’in Türkiye Büyükelçisi ve Cezayirli üç bakanın da katılımıyla güzel bir iftar organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

DTİK olarak iş diplomasisine odaklı olduklarını vurgulayan Tosyalı, Cezayir ve Türkiye arasındaki sosyo-kültürel ve tarihsel bağların ışığında iki ülke iş ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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