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Münbiç’te yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus’a düzenlediği roket saldırısında 6 sivil öldü

Suriye'de Halep ilinin Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Cerablus'un güneyindeki Halvanci köyüne düzenlediği roket saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Ömer Koparan  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Münbiç’te yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus’a düzenlediği roket saldırısında 6 sivil öldü Fotoğraf: İzzet Mazi/AA

Halep

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cerablus'taki Arap aşiretleri, büyük kısmı muhaliflerin kontrolünde olan, bir kısmı ise PKK/YPG işgalindeki Halvanci köyünden, terör örgütünü tamamen çıkarmak için operasyon düzenledi.

Çıkan çatışma sonrası PKK/YPG'li teröristler, Halvanci köyünden arındırıldı. Bunun üzerine terör örgütü, işgalini sürdürdüğü Münbiç ilçesinin kuzeyindeki mevzilerinden, Halvanci köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda, 4'ü kardeş toplam 6 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Arap aşiretleri ise sivillere yapılan saldırı sonrasında terör örgütü mevzilerini ağır silahlarla hedef aldı.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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