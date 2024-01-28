Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,269.80
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mossad Başkanı'nın, ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Paris'e gittiği bildirildi

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ve beraberindeki heyetin, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri için Fransa'nın başkenti Paris'e gittiği belirtildi.

Burak Dağ  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Mossad Başkanı'nın, ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Paris'e gittiği bildirildi

Ankara

Sky News Arapça kanalının haberine göre, Barnea'nın başkanlığını yaptığı İsrail heyeti, ABD'li, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle ateşkes ve esir takası anlaşması üzerine görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün Paris'e vardı.

Mossad Başkanı Barnea'nın bu akşam saatlerinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün yanı sıra Mısırlı ve Katarlı yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

ABD basınında 25 Ocak'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü Burns'ü, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşmasına ilişkin görüşme yapmaya göndereceği ileri sürülmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurmasını endişeyle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Santa Maria Kilisesi cemaatine başsağlığı telefonu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'e gitti
Şehit polis memuru Cengiz Parlak, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur

Benzer haberler

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor

WSJ: İsrail ve Hamas'a esirlerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes öngören yeni teklif yapıldı

Filistin: UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesi Filistin davasının tasfiyesini amaçlıyor

Mossad Başkanı'nın, ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Paris'e gittiği bildirildi

Mossad Başkanı'nın, ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Paris'e gittiği bildirildi
İsrail, UNRWA'ya savaş açarak Filistinlilere yardım kaynaklarını kurutmaya çalışıyor

İsrail, UNRWA'ya savaş açarak Filistinlilere yardım kaynaklarını kurutmaya çalışıyor
UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir

UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet