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Dünya

Moldova, Gazprom'a ağustosta doğal gaz için avans ödeyemeyeceğini bildirdi

Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban, Rus enerji şirketi Gazprom'a ağustos ayında doğal gaz sevkiyatı için avans ödeyemeyeceklerini açıkladı.

Dmitri Chirciu   | 11.08.2022
Moldova, Gazprom'a ağustosta doğal gaz için avans ödeyemeyeceğini bildirdi

Kişinev

Çeban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Moldova'daki doğal gaz durumunu değerlendirdi.

Doğal gaz alımı, sevkiyatı ve dağıtımı ile ilgili masrafları karşılayamayacaklarını belirten Çeban, Moldovagaz'ın ağustos ayında yaklaşık 14 milyon 800 bin dolar değerinde açığının oluşacağı öngörüsünde bulundu. Bu nedenle Gazprom'a ağustos ayında gaz için ödeme yapamayacaklarını söyleyen Çeban, "Temmuz ayını kapatacağız. Ancak ağustos için avansı kesinlikle ödeyemeyeceğiz." dedi.

Çeban, Gazprom'dan ödeme erteleme talebinde bulunduklarını ancak bu konuda bir yanıt almadıklarını aktardı.

Gazprom ve Moldovagaz arasında 2021'de Moldova’ya Rus doğal gazı sevkiyatına yönelik anlaşmanın beş yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

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