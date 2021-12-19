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Dünya

Mısır'da İhvan lideri İzzet'e "Hamas adına casusluk" davasında müebbet hapis

Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanvekili Mahmud İzzet'i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırdı.

Gülşen Topçu   | 19.12.2021
Mısır'da İhvan lideri İzzet'e "Hamas adına casusluk" davasında müebbet hapis

İstanbul

Mısır haber ajansı MENA'nın haberine göre, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması Kahire Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, davada İzzet'e müebbet hapis cezası verdi.

İzzet, 2015'te aynı davada idam cezasına çarptırılmış ancak Ağustos 2020'de yakalanmasının ardından yargılamanın yenilenmesine karar verilmişti. Bugünkü kararla idam cezası müebbet hapse çevrilmiş oldu.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İzzet, 8 Nisan'da da "rehberlik bürosu olayları" olarak bilinen davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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