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Dünya

Mısır: Türkiye ile ilişkileri düzeltmek amacıyla bir istişare süreci başlatılacak

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri yoluna koyma hedefiyle bir istişare süreci başlatılacağını söyledi.

İbrahim Khazen, Ali Semerci   | 28.02.2023
Mısır: Türkiye ile ilişkileri düzeltmek amacıyla bir istişare süreci başlatılacak

İstanbul

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Mısır'ın özel televizyon kanalları "Al-Hayat" ve "Sada Al-Balad"a yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye ziyareti ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ebu Zeyd, Şukri'nin Türkiye'yi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla insani dayanışması amacıyla ziyaret ettiğini dile getirdi.

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilere değinen Ebu Zeyd, "Her iki tarafın, Katar'da gerçekleştirilen toplantının ardından ilişkilerin normal seyrine döndürülmesi yönündeki ortak arzusunu yansıtan birçok mesajı var." diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "(Çavuşoğlu ve Şukri arasında) Üzerinde anlaşmaya varılan şey, iki tarafın doğrudan angaje olacağı bir süreç belirlemektir. Bu süreçte, müzakere konuları belirlenir ve her ülkenin tutumuna ilişkin net bir vizyon sunulur. Başlatılacak bu istişare süreci, ilişkilerin hızla düzelmesi ve canlılık kazanmasında belirleyici olacak." dedi.

Şukri'nin Türkiye ziyaretinin bir sonraki aşamada bu istişare yolunun başlatılmasında katkısı olacağını belirten Ebu Zeyd, "Bu istişare süreci yakın gelecekte ilişkileri normale döndürmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şukri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Mısır'dan yardım malzemesi taşıyan "El Hürriye" gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı'nda basına açıklamalarda bulunmuştu.

Mısır ile Türkiye arasında ilişkiler konusunda siyasi bir iradenin var olduğunu dile getiren Şukri, bu kapsamda çok güçlü bir temel oluşturmanın önemini vurgulamıştı. Mısır Dışişleri Bakanı, "İlişkilerimizin bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.


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