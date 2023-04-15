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Dünya

Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ferdi Bayat  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

Kahire

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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