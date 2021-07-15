Euro
10.17
Dolar
8.59
BIST 100
1,367.25
Altın
1,832.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 97'ye yükseldi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 97'ye yükseldi.

İslam Doğru   | 15.07.2021
Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 97'ye yükseldi

New York

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, arama çalışmalarında 21'inci gün tamamlanırken, binanın enkazından 97 ceset çıkarıldığını, enkazda olduğu tahmin edilen 20'ye yakın kişiye halen ulaşılamadığını belirtti.

Cava, söz konusu 97 kişiden 90'nın kimliğinin belirlendiği, 88 aileye de haber verildiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı Moderna aşısını 12 yaş ve üstüne uygulamaya hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu
Delta varyantının yayıldığı Bangladeş'te Kurban Bayramı’nda kısıtlamaların gevşetilmesi endişelere yol açtı
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte 1 milyon 280 doz aşı uygulandı
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları yükseliyor

Benzer haberler

Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 97'ye yükseldi

Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 97'ye yükseldi

Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 94'e yükseldi

Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 78 oldu

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 78 oldu
Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 64 oldu

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 64 oldu
Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 60'a yükseldi

Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 60'a yükseldi