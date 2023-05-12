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Dünya

Meksika düzensiz göçle mücadele için sınıra daha fazla ulusal muhafız gönderecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzensiz göç akışıyla mücadele kapsamında sınıra daha fazla ulusal muhafız sevk edileceğini duyurdu.

Sinan Doğan  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Meksika düzensiz göçle mücadele için sınıra daha fazla ulusal muhafız gönderecek

BOGOTA

Ulusal Saraydaki basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, ABD ile göç konusunda daha fazla işbirliğine gideceklerini belirterek, sınır noktalarının güçlendirilmesi için ulusal muhafızlardan takviye yapılacağını söyledi.

Lopez Obrador, göçmenlerden insan kaçakçılarının tekliflerine aldanmamasını isteyerek, "Sınır bölgelerinde provokasyonlara mahal vermemek için daha fazla takviye kuvvet sevk edeceğiz, bu kararı kendimiz aldık. 8-10 bin dolara insanları kandırıyorlar. Bu bir dalaveredir." ifadesini kullandı.

Göçmenlere ABD'ye yasal yollardan girmeleri çağrısında bulunan Lopez Obrador, "Bu vizeler ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'ın kendi karar ve iradesiyle hayata geçiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Lopez Obrador, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede, göçe yol açan nedenlerin belirlenmesi gerektiğini kendisiyle paylaştığını söyledi.

Biden ve Lopez Obrador, 10 Mayıs'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, sınırda düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. madde"nin sona ermesine 2 gün kala göçle mücadelede işbirliği sözü vermiş, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı konularını ele almıştı.

ABD'de düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. madde" uygulamasının sona ermesine saatler kala Meksika sınırında 10 binden fazla düzensiz göçmenin beklediği bildirilmişti.




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