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Dünya, Koronavirüs

Meksika Devlet Başkanı Obrador Kovid-19 aşısı yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkesinde hazır olduğunda halkı teşvik etmek için kendisinin de Kovid-19 aşısı olacağını bildirdi.

Sinan Doğan   | 16.10.2020
Meksika Devlet Başkanı Obrador Kovid-19 aşısı yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı

Ankara

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkesinde hazır olduğunda halkı teşvik etmek için kendisinin de Kovid-19 aşısı olacağını bildirdi.

Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, virüse en çok maruz kalan insanlarda bulunan birtakım kronik hastalıkların kendisinde de belirtiler göstermesi durumunda Kovid-19 aşısı yaptırmak istediğini belirtti.

Aşının aralık ayında ülkede hazır olabileceğine işaret eden Lopez Obrador, "İnsanlara aşı olmak zorunda olduğumuzu teşvik için elbette aşı olurum." ifadesini kullandı.

Meksika 321 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı siparişi vermişti

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Devlet Başkanı Obrador'un İngiltere'den "AstraZeneca", ABD'den "Pfizer" ve Çin'den "CanSino Biologics" ile 146 milyon dozluk Kovid-19 aşısı satın alma anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

Koronavirüs aşısının bulunması durumunda Meksika hükümeti, 2021'in sonuna kadar 116 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapmayı planlıyor.

Meksika 85 bin 285 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 834 bin 910 ile 9'uncu sırada yer alıyor.

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