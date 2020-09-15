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Bilim Teknoloji, Koronavirüs

BioNTech aşı çalışmalarının hızlandırılması için Almanya’dan 375 milyon avro destek alacak

Türk bilim insanı Şahin'in kurucu ortağı olduğu ilaç geliştirme firması BioNtech, yeni tip koronavirüs tedavisine yönelik aşının "hızlı gelişimini" desteklemek için Alman hükümetinden 375 milyon avroya kadar finansman desteği alınacağını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 15.09.2020
BioNTech aşı çalışmalarının hızlandırılması için Almanya’dan 375 milyon avro destek alacak

Berlin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösteren, Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu ilaç geliştirme firması BioNtech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik aşının "hızlı gelişimini" desteklemek için Alman hükümetinden 375 milyon avroya kadar finansman desteği alınacağını bildirdi.

BioNtech'ten yapılan açıklamada, Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın (BMBF) Kovid-19 aşısına yönelik özel programından 375 milyon avroya kadar finansman desteği sağlanacağı belirtildi.

Şirketin, Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ve ABD’nin ilaç şirketi Pfizer ile ortak olarak Kovid-19 karşı BNT162b1 adlı aşı projesini geliştirdiği hatırlatılan açıklamada, BMBF'den alınan desteğin projenin bir kısmını finanse etmek için kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BMBF'nin “güvenli” ve “etkili” bir aşı sağlanmasına yönelik desteği için minnettar olduklarını belirterek, Alman hükümetinden sağlanan finansmanın şirketin Almanya'daki Kovid-19 aşı üretim kapasitelerini geliştirilmesine önemli bir katkı sunacağını vurguladı.

Öte yandan, Alman hükümeti, Kovid-19 tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan diğer biyoteknoloji şirketi CureVac'e de 252 milyon avroluk finans desteği sağlayacak.

Alman hükümeti haziranda CureVac’in yüzde 23 hissesini 300 milyon avroya satın almıştı.

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