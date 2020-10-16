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Dünya

İsrail ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri başlatma anlaşması yapacağı iddiası

ABD'nin öncülüğünde Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte İsrail ile siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması imzalayan Bahreyn'in bu kez İsrail'le ikili diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat imzalayacağı bildirildi.

Kasım İleri   | 16.10.2020
İsrail ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri başlatma anlaşması yapacağı iddiası

Washington

Amerikan Axios haber sitesinin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, iki ülkenin bu pazar günü diplomatik ilişkilerin kurulması için masaya oturacağı ileri sürüldü.

İki ülkeden de henüz resmi açıklama yapılmazken, kaynakların, Bahreyn'in tam teşekküllü bir anlaşma yerine şimdilik diplomatik ilişkilerin başlatılması için ortak bir mutabakat imzalamayı tercih edeceği aktarıldı.

Anlaşmanın Manama'da imzalanacağı belirtilen haberde, İsrail ve Bahreynli yetkililerin yanı sıra ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Beyaz Saray Uluslararası Müzakereler Müsteşarı Avi Berkovitz'in de imza töreninde bulunacağı ifade edildi.

Anlaşmada İsrail ile Bahreyn'nin diplomatik ilişkileri başlatıp iki ülkede elçiliklerinin açılmasının öngörüleceği vurgulanırken, aynı zamanda iki ülke arasında finans, yatırım, sivil havacılık, turizm, ticaret, bilim ve teknoloji ile sağlık ve tarım alanında iş birliğine ilişkin hükümlerin yer alacağı kaydedildi.

15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da BAE, Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.

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