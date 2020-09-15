Yozgatspor'da 12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Misli.Com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Yozgatspor 1959 FK'de 12 oyuncu, 3 antrenör ve 1 masörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Yozgat
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Yozgatspor 1959 FK Teknik Direktörü Nihat Tinel, yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarına 14 Ağustos’ta başladıklarını söyledi.
Koronavirüsten dolayı sıkıntı olabileceğini tahmin ettiklerini anlatan Tinel, "Ona göre tedbirlerimizi almıştık, iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorduk. Bolu'ya hazırlık maçına gittik ve orada bir futbolcumuzun koranavirüse yakalandığını öğrendik. Yozgat'a geldik ve tedbir amaçlı hastanesinde test yaptırdık. Test sonrası 4 futbolcumuz, 1 antrenör ve 1 masörümüzde virüs çıktı. Bu arkadaşlarımızı karantina altına alarak çalışmalarımıza devam ettik." diye konuştu.
Tinel, daha sonra takıma tekrar Kovid-19 testi yaptırdıklarını ifade ederek, "12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörümüzün testi pozitif çıktı. Şu an testi negatif çıkan futbolcularımızla çalışmalara devam ediyoruz. Umarım testi pozitif çıkan oyuncularımız kısa sürede iyileşerek aramıza döner." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.