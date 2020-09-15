Euro
8.88
Dolar
7.49
BIST 100
1,111.24
Altın
1,952.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Volkan Bozkır, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen törende konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

İtalya’da Kovid-19 salgınında, son 24 saatte 1229 yeni vaka kaydedildi.

Barış Seçkin   | 15.09.2020
İtalya'da son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

Roma

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1229 yeni vaka kaydedildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının günlük olarak açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasıyla ülkede salgın başından bu yana Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 289 bin 990 oldu.

Ülkede, halihazırda tedavisi süren aktif vaka sayısı 39 bin 712’ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki artış bugün de devam etti ve 201’e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 35 bin 633 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 214 bin 645’e çıktı.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde yaşanan aksaklıklar İtalyan basınına yansıdı

Diğer yandan, ülkede dün pek çok bölgede ilk ve orta dereceli okullar yeniden açılırken yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde yaşanan aksaklıklar bugün İtalyan basınında gündem oldu.

Hükümetin, dağıtıldığını belirttiği tek kişilik sıraların halen birçok okula ulaşmamış olması eleştiri konusu olurken Cenova’da bir ilkokulda öğrencilerin yerde dizlerinin üstünde durarak sandalyelerini masa gibi kullanması kamuoyunun tepkisini çekti.

Torino kentinde de bir lisenin öğrencilerinin, sınıflarındaki Kovid-19 önlemlerinin tam olarak sağlanamaması sebebiyle derslerini kilisede yaptığı basına yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 salgınına rağmen okulların açılmasından yana
İtalya'da son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu
Koronavirüste son 24 saat
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini, toplam vaka sayısı da 600 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 67 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İtalya'da son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

İtalya'da son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

Koronavirüste son 24 saat

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı

Yozgatspor'da 12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yozgatspor'da 12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Buğdacı: Kovid-19 vakalarını artıran ana neden kalabalık ortamlar

Prof. Dr. Buğdacı: Kovid-19 vakalarını artıran ana neden kalabalık ortamlar
Doğa tutkunlarının tercihi Abant oldu

Doğa tutkunlarının tercihi Abant oldu