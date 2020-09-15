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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel: Sınır kontrollerinde üçüncü ülkelerle daha fazla işbirliğine ihtiyaç var

AB Konseyi Başkanı Michel, "Daha verimli olabilmemiz için daha çok yükümlülük üstlenmeliyiz. Sınır kontrollerimizi iyileştirmek için daha büyük ilerlemeler gerekiyor. Ayrıca üçüncü ülkeler ile daha çok iş birliğine ihtiyacımız var." dedi.

Mehmet Hatipoğlu   | 15.09.2020
AB Konseyi Başkanı Michel: Sınır kontrollerinde üçüncü ülkelerle daha fazla işbirliğine ihtiyaç var

Gümülcine

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin sınır kontrollerini iyileştirebilmesi için üçüncü ülkeler ile daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yunanistan'ı ziyaret eden Michel, Atina'daki temaslarının ardından Midilli Adası'na geçerek çarşamba sabahı çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale gelen Moria sığınmacı kampında incelemelerde bulundu.

Michel, Midilli'deki temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Moria'da gördüğü manzara karşısında duygulandığını belirterek, AB'nin Midilli halkını ve Yunanistan'ı desteklediğini ifade etti.

Adadaki durumun zor ve karmaşık olduğunu dile getiren Michel, bu konuda bütün Avrupa ülkelerinin harekete geçmesi ve ön cephede bulunan Yunanistan gibi ülkeleri desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Michel, AB Komisyonunun bu konuda eylül sonuna kadar belirli öneriler getirmeyi planladığını belirterek, "Daha verimli olabilmemiz için daha çok yükümlülük üstlenmeliyiz. Sınır kontrollerimizi iyileştirmek için daha büyük ilerlemeler gerekiyor. Ayrıca üçüncü ülkeler ile daha çok iş birliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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