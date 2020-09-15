Euro
8.87
Dolar
7.49
BIST 100
1,108.91
Altın
1,951.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 80 artarak 8 bin 166'ya yükseldi.

Muhammed Semiz   | 15.09.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 80 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 244 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle toplam vefat sayısının 8 bin 166'ya, vaka sayısının ise 298 bin 702'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 4 bin 214 artarak 233 bin 346'ya ulaştığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri'ne ilişkin yeni genelge
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 199 bin 148'e çıktı
Güney Afrika'da 12 milyon kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
Yozgatspor'da 12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı

Yozgatspor'da 12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Prof. Dr. Buğdacı: Kovid-19 vakalarını artıran ana neden kalabalık ortamlar

Doğa tutkunlarının tercihi Abant oldu

Doğa tutkunlarının tercihi Abant oldu
Macron Türkiye karşıtlığını Irak siyasetine taşımaya çalışıyor

Macron Türkiye karşıtlığını Irak siyasetine taşımaya çalışıyor
'Hastaları kurtaramadığımızda bizlerin de psikolojisi bozuluyor'

'Hastaları kurtaramadığımızda bizlerin de psikolojisi bozuluyor'