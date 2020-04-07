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Formula 1'de Racing Point pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1 takımlarından Racing Point, Kovid-19 salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Perez ve Stroll'un maaşlarını düşürecek.

Berad Büyük   | 07.04.2020
Formula 1'de Racing Point pilotlarının maaşlarını düşürecek

İstanbul

Formula 1 takımlarından Racing Point, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll'un maaşlarını düşürecek.

Formula 1'in internet sitesine açıklama yapan bir Racing Point sorumlusu, "Bazı personelimizi geçici olarak ücretsiz izne göndereceğiz, pilotlarımız ise maaşlarında gönüllü kesintiye gidecek." ifadesini kullandı.

Daha önce McLaren ve Williams takımları, sürücülerinin maaşlarını düşereceğini açıklamıştı.

Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.

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