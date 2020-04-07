Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Koronavirüs salgını Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.
İstanbul
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.