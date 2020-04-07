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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Koronavirüs salgını Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.

Emrah Oktay   | 07.04.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Koronavirüs salgını Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacak

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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