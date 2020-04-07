Kılıçdaroğlu: Salgının ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Salgın hastalığın ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." dedi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ile toplantı yaptı.
Toplantıda, "Salgın hastalığın ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "sosyal devlet" vurgusunda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsiz kalanlara el uzatılması gerekir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.