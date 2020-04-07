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Politika

Kılıçdaroğlu: Salgının ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Salgın hastalığın ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." dedi.

Esin Işık   | 07.04.2020
Kılıçdaroğlu: Salgının ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ile toplantı yaptı.

Toplantıda, "Salgın hastalığın ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "sosyal devlet" vurgusunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsiz kalanlara el uzatılması gerekir." ifadesini kullandı.

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