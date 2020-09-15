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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 199 bin 148'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 199 bin 148'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 15.09.2020
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 199 bin 148'e çıktı

New York

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 199 bin 148'e yükseldi


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 199 bin 148'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 39 bin 663 artışla 6 milyon 751 bin 48'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 586 artarak 199 bin 148'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 milyon 28 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 92 milyon 905 bini aştı.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 948 bin 992 vakayla Hindistan, 4 milyon 349 bin 544 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 765 bin 779 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 697 bin 735 vakayla Texas ve 665 bin 730 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 128 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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